В выпуске программы "О главном" за 12 июня – Сергею Стерненко выбирают меру пресечения. Ему вручили подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия. На поруки активиста готовы взять 40 человек. У жены Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас первая леди чувствует себя хорошо, а болезнь проходит у нее бессимптомно.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Местные выборы уже на старте. Несмотря на мировой экономический кризис, украинские политики не жалеют денег на рекламные кампании и активно начинают "засевать" свои территории.