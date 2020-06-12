У випуску програми "Про головне" за 12 червня – Сергію Стерненку обирають запобіжний захід. Йому вручили підозру у навмисному вбивстві та носінні холодної зброї. На поруки активіста готові взяти 40 людей. У дружини Володимира Зеленської підтвердили коронавірусну хворобу. Наразі перша леді почувається добре, а хвороба проходить у неї безсимптомно.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Місцеві вибори вже на старті. Попри світову економічну кризу, українські політики не шкодують грошей на рекламні кампанії і активно починають "засівати" свої території.