В выпуске "О главном" за 4 июня – во время пленарного заседания парламента премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил программу деятельности правительства. Он попросил отправить программу на доработку. Самый молодой ректор Украины Сергей Шкарлет может возглавить Министерство образования и науки. По информации СМИ, его кандидатуру рекомендовали ректоры вузов на встрече с президентом.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури. Також депутати підтримали призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем’єрки з питань європейської інтеграції.

В Україні коронавірус виявили у 25 411 людей, з них 747 померли, а ще 11 042 – одужали. За минулу добу – 588 нових випадків. Це новий антирекорд COVID-19.

Володимир Зеленський порушив карантин в одній з кав'ярень у Хмельницькому. За словами Віктора Ляшка, це була перевірка закладу.

У київській школі економіки вважають, що послаблення карантину – передчасні.