У випуску "Про головне" за 4 червня – під час пленарного засідання парламенту прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив програму діяльності уряду. Він попросив відправити програму на доопрацювання. Наймолодший ректор України Сергій Шкарлет може очолити Міністерство освіти і науки. За інформацією ЗМІ, його кандидатуру рекомендували ректори ВНЗ на зустрічі з президентом.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

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