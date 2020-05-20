Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

О главном: Достижения и поражения Зеленского за год. Карантин в Украине

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске "О главном" за 20 мая – прошел ровно год после инаугурации Владимира Зеленского. Политолог Тарас Семенюк проанализировал достижения и поражения президента за это время. Карантин в Украине продлен до 22 июня, но часть смягчений с пятницы все же вводят.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Сегодня состоялась прессконференция Президента Украины Владимира Зеленского. Он общался с журналистами примерно 3 часа.

Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Очередной дерибан в Минздраве, или Врачи обойдутся
сегодня , 19:00 Очередной дерибан в Минздраве, или Врачи обойдутся
Олександра Устінова
Новости коронавируса 20 мая: продление карантина до 22 июня, вспышка COVID-19 в Раде
сегодня , 17:55 Новости коронавируса 20 мая: продление карантина до 22 июня, вспышка COVID-19 в Раде
Ірина Вихрущ
Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
17 мая , 14:44 Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
Лідія Цюпера