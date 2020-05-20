О главном: Достижения и поражения Зеленского за год. Карантин в Украине
В выпуске "О главном" за 20 мая – прошел ровно год после инаугурации Владимира Зеленского. Политолог Тарас Семенюк проанализировал достижения и поражения президента за это время. Карантин в Украине продлен до 22 июня, но часть смягчений с пятницы все же вводят.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
Сегодня состоялась прессконференция Президента Украины Владимира Зеленского. Он общался с журналистами примерно 3 часа.
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