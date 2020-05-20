Про головне: Досягнення і поразки Зеленського за рік. Карантин в Україні

У випуску "Про головне" за 20 травня – пройшов рівно рік після інавгурації Володимира Зеленського. Політолог Тарас Семенюк проаналізував досягнення та поразки президента за цей час. Карантин в Україні продовжено до 22 червня, але частину пом’якшень з п’ятниці все ж запроваджують.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Сьогодні відбулась пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Він спілкувався з журналістами приблизно 3 години.