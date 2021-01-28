В выпуске программы "О главном" за 28 января – YouTube заблокировал канал одиозного нардепа Александра Дубинского, а Нацбанк предупреждает финучреждения о сотрудничестве с ним. Президент США Джо Байден считает, что проект российского газопровода "Северный поток-2" – это плохое соглашение для Европы.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Верховная Рада не поддержала Юрия Витренко на посту министра энергетики. Несмотря на просьбу президента, монобольшинство не дало голосов.