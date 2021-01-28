Про головне: Дубінський в чорному списку YouTube. Доля "Північного потоку-2"
У випуску програми "Про головне" за 28 січня – YouTube заблокував канал одіозного нардепа Олександра Дубінського, а Нацбанк застерігає фінустанови щодо співпраці з ним. Президент США Джо Байден вважає, що проєкт російського газогону "Північний потік-2" – це погана угода для Європи.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Верховна Рада не підтримала Юрія Вітренка на посаді міністра енергетики. Попри прохання президента, монобільшість не дала голосів.
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