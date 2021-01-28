У випуску програми "Про головне" за 28 січня – YouTube заблокував канал одіозного нардепа Олександра Дубінського, а Нацбанк застерігає фінустанови щодо співпраці з ним. Президент США Джо Байден вважає, що проєкт російського газогону "Північний потік-2" – це погана угода для Європи.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Верховна Рада не підтримала Юрія Вітренка на посаді міністра енергетики. Попри прохання президента, монобільшість не дала голосів.