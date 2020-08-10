В выпуске "О главном" за 10 августа - Филатов заявил, что Коломойского найдут даже в Антарктиде. По его мнению, если уж американцы взялись за украинского олигарха, то последствия будут серьезными. В столице произошла еще одна акция протеста. Активисты обвинили прокуратуру в саботаже резонансных дел.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Беларуси люди в который раз вышли на улицы против существующего режима и фальсификации выборов. Большинство граждан не верят в 80% поддержки Лукашенко, объявленных ЦИК.