У випуску "Про головне" за 10 серпня – Філатов заявив, що Коломойського знайдуть навіть в Антарктиді. На його думку, якщо вже американці взялися за українського олігарха, то наслідки будуть серйозними. У столиці трапилась ще одна акція протесту. Активісти звинуватили прокуратуру в саботажі резонансних справ.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В Білорусі люди вкотре вийшли на вулиці проти існуючого режиму та фальсифікації виборів. Більшість громадян не вірять у 80% підтримки Лукашенка, оголошених ЦВК.