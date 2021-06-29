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Верховная Рада приняла законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей. Конкурсная комиссия будет состоять из 6 членов – 3 представителей судейского корпуса и 3 международников.
В выпуске "Про головне" за 29 июня – Владимир Зеленский предложил украинцам снять короткое видео с напутственными словами для футболистов сборной. Также президент подал на рассмотрение в парламент новый законопроект, который предусматривает утверждение Большого герба.
Источник:24 канал
Верховная Рада приняла законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей. Конкурсная комиссия будет состоять из 6 членов – 3 представителей судейского корпуса и 3 международников.