Також у випуску:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Конкурсна комісія складатиметься з 6 членів – 3 представників суддівського корпусу і 3 міжнародників.
У випуску "Про головне" за 29 червня – Володимир Зеленський запропонував українцям зняти коротке відео з напутніми словами для футболістів збірної. Також президент подав на розгляд у парламент новий законопроєкт, який передбачає затвердження Великого герба.
Джерело:24 канал
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Конкурсна комісія складатиметься з 6 членів – 3 представників суддівського корпусу і 3 міжнародників.