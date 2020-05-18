О главном: Годовщина выселения крымскотатарского народа. Работа медиков в Черновцах
В выпуске "О главном" 18 мая – весь мир и Украина чтит 76 годовщину насильственной депортации крымскотатарского народа с исторической родины. В Украине почти пятая часть больных – медработники. По последним данным КОВИД заболело 3 650 медиков. В зоне риска первыми оказываются работники скорой, ведь они приезжают к больным коронавирусом.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
Минздрав позволит купаться в море и реках. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 15:16 Как будут работать детсады, гостиницы и транспорт после 22 мая: рекомендации Минздрава
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Главные новости 18 мая: проект новых ослаблений карантина и обвал жилого дома в Одессе20:55
-
Несмотря на карантин в ночных клубах Киева и Одессы были громкие вечеринки: что говорит власть20:51
-
10 привычек девушек, которые нравятся парням20:35
-
блогРеальная смертность от коронавируса в России, или Проепидемичная политика