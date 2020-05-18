О главном: Годовщина выселения крымскотатарского народа. Работа медиков в Черновцах

В выпуске "О главном" 18 мая – весь мир и Украина чтит 76 годовщину насильственной депортации крымскотатарского народа с исторической родины. В Украине почти пятая часть больных – медработники. По последним данным КОВИД заболело 3 650 медиков. В зоне риска первыми оказываются работники скорой, ведь они приезжают к больным коронавирусом.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Минздрав позволит купаться в море и реках. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.