Про головне: Роковини виселення кримськотатарського народу. Робота медиків у Чернівцях
У випуску "Про головне" за 18 травня – увесь світ та Україна вшановує 76 річницю насильницької депотрації кримськотатарського народу з історичної батьківщини. В Україні майже п'ята частина хворих - медпраціваники. За останнійми даними на КОВІД захворіло 3650 медиків. В зоні ризику першими опиняються працівники швидкої, адже вони приїжджають до хворих на коронавірус.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
МОЗ дозволить купатися в морі та річках. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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