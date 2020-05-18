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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Про головне: Роковини виселення кримськотатарського народу. Робота медиків у Чернівцях

Випуск новин -

У випуску "Про головне" за 18 травня – увесь світ та Україна вшановує 76 річницю насильницької депотрації кримськотатарського народу з історичної батьківщини. В Україні майже п'ята частина хворих - медпраціваники. За останнійми даними на КОВІД захворіло 3650 медиків. В зоні ризику першими опиняються працівники швидкої, адже вони приїжджають до хворих на коронавірус.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

МОЗ дозволить купатися в морі та річках. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Теги: Кримські татари Випуск новин
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