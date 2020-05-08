О главном: Избиение бывших добровольцев "Азова". Ситуация на рынках Украины

В выпуске "О главном" за 8 мая – в Украине заработали более 500 рынков по всей стране. Впрочем некоторые же даже и не открылись из-за неспособности соблюдать требования карантина. Активист и экс "Азовец" Назарий Кравченко заявил, что его с Сергеем Филимоновым пригласил на "встречу" лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Во время этого их били и допрашивали из-за поддержки Сергея Стерненка.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Михаила Саакашвили назначили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. В годовщину капитуляции нацистской Германии, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.