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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

О главном: Избиение бывших добровольцев "Азова". Ситуация на рынках Украины

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В выпуске "О главном" за 8 мая – в Украине заработали более 500 рынков по всей стране. Впрочем некоторые же даже и не открылись из-за неспособности соблюдать требования карантина. Активист и экс "Азовец" Назарий Кравченко заявил, что его с Сергеем Филимоновым пригласил на "встречу" лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Во время этого их били и допрашивали из-за поддержки Сергея Стерненка.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Михаила Саакашвили назначили на должность председателя Исполнительного комитета реформ.

В годовщину капитуляции нацистской Германии, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.

Теги: Выпуск новостей
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