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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Про головне: Побиття колишніх добровольців "Азову". Ситуація на ринках України

Випуск новин -

У випуску "Про головне" за 8 травня – в Україні запрацювали понад 500 ринків по всій країні. Втім деякі ж навіть і не відкрилися через неспроможність дотримуватись усіх вимог карантину. Активіст та екс"азовець" Назарій Кравченко заявив, що його з Сергієм Філімоновим запросив на "зустріч" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Під час цього їх били й допитували через підтримку Сергія Стерненка.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

У річницю капітуляції нацистської Німеччини, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення.

Теги: Випуск новин
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