Про головне: Побиття колишніх добровольців "Азову". Ситуація на ринках України
У випуску "Про головне" за 8 травня – в Україні запрацювали понад 500 ринків по всій країні. Втім деякі ж навіть і не відкрилися через неспроможність дотримуватись усіх вимог карантину. Активіст та екс"азовець" Назарій Кравченко заявив, що його з Сергієм Філімоновим запросив на "зустріч" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Під час цього їх били й допитували через підтримку Сергія Стерненка.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ.
У річницю капітуляції нацистської Німеччини, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення.
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