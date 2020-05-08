Про головне: Побиття колишніх добровольців "Азову". Ситуація на ринках України

У випуску "Про головне" за 8 травня – в Україні запрацювали понад 500 ринків по всій країні. Втім деякі ж навіть і не відкрилися через неспроможність дотримуватись усіх вимог карантину. Активіст та екс"азовець" Назарій Кравченко заявив, що його з Сергієм Філімоновим запросив на "зустріч" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Під час цього їх били й допитували через підтримку Сергія Стерненка.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ. У річницю капітуляції нацистської Німеччини, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення.