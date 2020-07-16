В выпуске программы "О главном" за 16 июля – в Раде приняли законопроект, который вносит изменения в избирательный кодекс. Следовательно: 25 октября будем голосовать по новым правилам. В частности, отклонили правку о проведении выборов на оккупированных территориях и поддержали пропорциональную систему с открытыми избирательными списками.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Под стены Кабмина недовольные киевские рестораторы вышли на митинг с лозунгами "хотим, как в велюре". Позже к ним присоединились и коллеги из Одессы. Возле памятника Дюку де Ришелье собралось несколько сотен митингующих. С собой они принесли стулья как символ пустых ресторанов.

За сутки в Украине обнаружили 848 новых больных коронавирусом, 18 человек скончались, однако 800 украинцев выздоровели. Лидерами антирейтинга остаются Львовщина, Киев и Ровненская область.

Так называемый языковой закон Бужанского, который должен был отсрочить переход школ с русского языка обучения на украинский, сегодня в Раде не рассматривали. Сам Бужанский объяснил это тем, что не успели, потому первоочередным был избирательный кодекс.