У випуску програми "Про головне" за 16 липня – у Раді ухвалили законопроєкт, який вносить зміни до виборчого кодексу. Відтак: 25 жовтня голосуватимемо за новими правилами. Зокрема, відхили правку про проведення виборів на окупованих територіях та підтримали пропорційну систему з відкритими виборчими списками. Партія "Слуга народу" обирає єдиного кандидата на пост Київського міського голови.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Під стіни Кабміну невдоволені київські ресторатори вийшли на мітинг з гаслами "Хочемо, як у Велюрі". Пізніше до них приєдналися і колеги з Одеси. Біля пам'ятника Дюку де Рішельє зібралося кількасот мітингувальників. З собою вони принесли стільці як символ порожніх ресторанів.

За добу в Україні виявили 848 нових хворих на коронавірус, 18 людей померли, проте 800 українців одужали. Лідерами антирейтингу залишаються Львівщина, Київ та Рівненська область.

Так званий мовний закон Бужанського, який мав відтермінувати перехід шкіл з російської мови навчання на українську, сьогодні у Раді не розглядали. Сам Бужанський пояснив це тим, що не встигли, бо першочерговим був виборчий кодекс.