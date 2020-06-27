В выпуске программы "О главном" за 26 июня – В РФ началось голосование за поправки в конституцию. Среди наиболее обсуждаемых изменений, которые предлагают россиянам – "обнуление" президентских сроков Путина. Центр Разумкова опросил украинцев, как они оценивают год президентства Зеленского. 37% считают, что он справляется хорошо или очень хорошо. Зато 28% полагают, что плохо или очень плохо.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Количество новых больных коронавирусом в Украине пересекло психологическую отметку. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 медики подтвердили в 1 109 пациентов. Больше всего случаев фиксируют на Львовщине.

В Харькове уже критически не хватает мест в реанимации и не хватает врачей. Кровати ставят прямо в коридоре. Такая ситуация сложилась в областной инфекционной больнице.