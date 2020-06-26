У випуску програми "Про головне" за 26 червня – В РФ розпочалося голосування щодо поправок до конституції. Серед найбільш обговорюваних змін, які пропонують росіянам – "обнулення" президентських термінів Путіна. Центр Разумкова опитав українців, як вони оцінюють рік президентства Зеленського. 37% вважають, що той справляється добре або дуже добре. Натомість 28% думають, що погано або дуже погано.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Кількість нових хворих на коронавірус в Україні перетнула психологічну позначку. Минулої доби діагноз COVID-19 медики підтвердили у 1 109 пацієнтів. Найбільше випадків фіксують на Львівщині. У Харкові вже критично не вистачає місць у реанімації та бракує лікарів. Ліжка ставлять просто у коридорі. Така ситуація склалася в обласній інфекційній лікарні.