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31 июля 2018 года неизвестный возле дома Екатерины Гандзюк облил ее серной кислотой. В итоге девушка получила ожоги, не совместимые с жизнью. Хотя дело получило широкую огласку, но его так и не раскрыли.