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31 июля 2018 года неизвестный возле дома Екатерины Гандзюк облил ее серной кислотой. В итоге девушка получила ожоги, не совместимые с жизнью. Хотя дело получило широкую огласку, но его так и не раскрыли.
Председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "отказ от ядерного статуса главной ошибкой". Однако ошибочным это решение точно не было. Во избежание распространения коронавируса, особенно штамма Дельта, с 5 августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы.
Источник:24 канал
31 июля 2018 года неизвестный возле дома Екатерины Гандзюк облил ее серной кислотой. В итоге девушка получила ожоги, не совместимые с жизнью. Хотя дело получило широкую огласку, но его так и не раскрыли.