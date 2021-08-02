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31 липня 2018 року невідомий біля будинку Катерини Гандзюк облив її сульфатною кислотою. У підсумку дівчина отримала опіки, що не сумісні з життям. Хоч справа набула широкого розголосу, але її так і не розкрили.