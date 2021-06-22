Также в выпуске:
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук выступил в ПАСЕ на тему COVID-паспортов. Ранее парламентарий называл коронавирус "выдуманной болезнью", а вакцинацию – опасной для жизни.
В выпуске "О главном" за 22 июня – в течение недели в Крыму происходили масштабные ливни. Больше всего от наводнения пострадал ялтинский поселок Ай-Василь. В Украине началась вакцинация от коронавируса для рабочих коллективов.
Источник:24 канал
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук выступил в ПАСЕ на тему COVID-паспортов. Ранее парламентарий называл коронавирус "выдуманной болезнью", а вакцинацию – опасной для жизни.