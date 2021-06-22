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Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук виступив в ПАРЄ на тему COVID-паспортів. Раніше парламентар називав коронавірус "вигаданою хворобою", а вакцинацію – небезпечною для життя.
У випуску "Про головне" за 22 червня – упродовж тижня в Криму відбувалися масштабні зливи. Найбільше від повені постраждало ялтинське селище Ай-Василь. В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу для робочих колективів.
Джерело:24 канал
Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук виступив в ПАРЄ на тему COVID-паспортів. Раніше парламентар називав коронавірус "вигаданою хворобою", а вакцинацію – небезпечною для життя.