В выпуске "О главном" за 8 апреля – в Кабмине активно ищут замену министру энергетики Юрию Витренко. Украина заняла первое место в Европе по количеству новых случаев заражений COVID-19.

Также в выпуске: Офис генпрокурора направил в Международный уголовный суд в Гааге доказательства военных преступлений России. В частности говорится о выходе украинских защитников из Иловайска и обороне Донецкого аэропорта в 2014 – 2015 годах.