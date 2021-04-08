У випуску "Про головне" за 8 квітня – у Кабміні активно шукають заміну міністру енергетики Юрію Вітренку. Україна посіла перше місце у Європі за кількістю нових випадків заражень COVID-19.

Також у випуску: Офіс генпрокурора направив до Міжнародного кримінального суду у Гаазі докази воєнних злочинів Росії. Зокрема мовиться про вихід українських захисників з Іловайська та оборони Донецького аеропорту у 2014 – 2015 роках.