Про головне: Кабмін шукає заміну Вітренку. Україна лідирує за кількістю COVID-хворих
У випуску "Про головне" за 8 квітня – у Кабміні активно шукають заміну міністру енергетики Юрію Вітренку. Україна посіла перше місце у Європі за кількістю нових випадків заражень COVID-19.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Офіс генпрокурора направив до Міжнародного кримінального суду у Гаазі докази воєнних злочинів Росії. Зокрема мовиться про вихід українських захисників з Іловайська та оборони Донецького аеропорту у 2014 – 2015 роках.
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