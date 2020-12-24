В выпуске программы "О главном" за 24 декабря – Украина является одной из немногих стран мира, которая в календаре имеет две даты Рождества. А именно 7 января у православных христиан и греко-католиков и 25 декабря у римо-католиков. Перед завершением своей каденции президента США Дональд Трамп успел помиловать 29 человек, осужденных за мошенничество, коррупцию и даже убийства.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Высший антикоррупционный суд должен выбрать Олегу Татарову меру пресечения. Но потому, что дело отдали в СБУ, заседание не состоялось.