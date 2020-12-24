У випуску програми "Про головне" за 24 грудня – Україна є однією з небагатьох країн світу, яка в календарі має дві дати Різдва. А саме 7 січня у православних християн та греко-католиків та 25 грудня у римо-католиків. Перед завершенням своєї каденції президента США Дональд Трамп встиг помилувати 29 людей, засуджених за шахрайтво, корупцію і навіть вбивства.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Але через те, що справу віддали до СБУ, засідання не відбулося.