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До 30 годовщины Независимости Украины остается полторы недели. В Киеве продолжается интенсивная подготовка к празднику. Над столицей летает авиация, в город свозят военную технику, а служащие оттачивают свои марши.
Высший антикоррупционный суд конфисковал 1,25 миллиона гривен прибыли Ильи Кивы, которые ему уплатили за аренду так называемой жомовой ямы. Правоохранители задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, когда он пытался бежать из Украины.
Источник:24 канал
До 30 годовщины Независимости Украины остается полторы недели. В Киеве продолжается интенсивная подготовка к празднику. Над столицей летает авиация, в город свозят военную технику, а служащие оттачивают свои марши.