Высший антикоррупционный суд конфисковал 1,25 миллиона гривен прибыли Ильи Кивы, которые ему уплатили за аренду так называемой жомовой ямы. Правоохранители задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, когда он пытался бежать из Украины.