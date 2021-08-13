Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку Іллі Киви, які йому сплатили за оренду так званої жомової ями. Правоохоронці затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка, коли він намагався втекти з України.