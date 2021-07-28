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Украина испытывает кадровый голод в сфере IТ. Специалисты сообщили, что сейчас 40% вакансий невозможно закрыть. Украинские университеты выпускают 13 тысяч специалистов в год, однако рынок требует 50 тысяч.