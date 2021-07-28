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Україна відчуває кадровий голод у сфері ІТ. Фахівці повідомили, що наразі 40% вакансій неможливо закрити. Українські університети випускають 13 тисяч спеціалістів на рік, однак ринок потребує 50 тисяч.