В выпуске "О главном" за 12 мая – Виктор Медведчук прибыл в офис генпрокурора. Политику должны вручить подозрение в государственной измене. Совет национальной безопасности и обороны Украины насчитал 13 олигархов.

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Побороть олигархию Украина должна для того, чтобы помешать безумной коррупции внутри государства. Именно этого и требуют западные партнеры.

У Украинских ученых уже есть 3 прототипа вакцин от коронавируса. Но для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория третьего класса биозащиты, которой в Украине пока нет.