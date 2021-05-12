У випуску "Про головне" за 12 травня – Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора. Політику мають вручити підозру у державній зраді. Рада національної безпеки і оборони України нарахувала 13 олігархів.

Також у випуску:

Побороти олігархію Україна повинна для того, щоб завадити шаленій корупції всередині держави. Саме цього і вимагають західні партнери.

Українські вчені вже мають 3 прототипи вакцин від коронавірусу. Але для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія третього класу біозахисту, якої в Україні наразі немає.