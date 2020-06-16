В выпуске "О главном" за 16 июня в Печерском суде Киева сегодня должны избрать меру пресечения предполагаемому заказчику убийства активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. На четверг запланировано голосование в первом чтении за законопроект о народовластии через референдум.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Дисциплинарное производство открыли против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – Назара Холодницького.