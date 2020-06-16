У випуску "Про головне" за 16 червня – у Печерському суді Києва сьогодні мали обрати запобіжний захід ймовірному замовнику вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. На четвер заплановано голосування у першому читанні за законопроєкт про народовладдя через референдум.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Дисциплінарне провадження відкрили проти голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – Назара Холодницького.