В выпуске программы "О главном" за 29 мая – под Офисом Президента проходит акция за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Его подозревают в финансовых махинациях на сумму 13 миллионов гривен. В Украине коронавирус обнаружили у 22 811 человек, из них 679 умерли, а еще 8 934 – выздоровели.

Также в программе "О главном" на 24 канале:

В городе Бровары Киевской области произошла массовая стрельба. В ней приняли участие около 100 человек. Они занимаются пассажирскими перевозками.

Фракция "Голос" призывает отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. По мнению депутатов, руководство МВД нужно изменить, потому что им совершенно не удалось провести реформу правоохранительной системы.