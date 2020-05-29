У випуску програми "Про головне" за 29 травня – під Офісом Президента проходить акція за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його підозрюють у фінансових оборудках на суму 13 мільйонів гривень. В Україні коронавірус виявили у 22 811 людей, з них 679 померли, а ще 8 934 – одужали.

Також у програмі "Про головне" на 24 каналі:

У місті Бровари, що на Київщині сталася масова стрілянина. У ній взяли участь приблизно 100 людей. Вони займаються пасажирськими перевезеннями.

Фракція "Голос" закликає відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На думку депутатів, керівництво МВС треба змінити, тому що їм абсолютно не вдалося провести реформу правоохоронної системи.