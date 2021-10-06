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В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Полный выпуск "О главном" за 6 октября: смотрите видео
Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" отстранил главу правления Евгения Мецгера на время проведения внутреннего расследования нападения на журналистов. Цена на газ в Европе бьет исторический рекорд – почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Источник:24 канал
В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Полный выпуск "О главном" за 6 октября: смотрите видео