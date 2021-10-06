Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" отстранил главу правления Евгения Мецгера на время проведения внутреннего расследования нападения на журналистов. Цена на газ в Европе бьет исторический рекорд – почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.