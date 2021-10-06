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Найближчими днями кілька областей України можуть потрапити до червоної зони. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Наглядова рада державного "Укрексімбанку" відсторонила голову правління Євгена Мецгера на час проведення внутрішнього розслідування нападу на журналістів. Ціна на газ в Європі б'є історичний рекорд – майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Найближчими днями кілька областей України можуть потрапити до червоної зони. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Повний випуск "Про головне" за 6 жовтня: дивіться відео