В выпуске "О главном" за 6 апреля – на фоне обострения на Донбассе президент Украины заявил, что единственное, что может остановить войну на Донбассе – это Украина в НАТО. Украина поладила с МВФ, поэтому можно говорить о прогрессе относительно очередного транша.

Также в выпуске: В Окружном админсуде Киева состоялись обыски, в то же время задержали брата скандального судьи Павла Вовка. НАБУ поймали с поличным двух адвокатов, которые получили взятку в 100 тысяч долларов, вероятно, для самого Вовка.