У випуску "Про головне" за 6 квітня – на тлі загострення на Донбасі президент України заявив, що єдине, що може зупинити війну на Донбасі – це Україна в НАТО. Україна порозумілася з МВФ, тому можна говорити про прогрес щодо чергового траншу.

Також у випуску: В Окружному адмінсуді Києва відбулись обшуки, водночас затримали брата скандального судді Павла Вовка. НАБУ впіймали на гарячому двох адвокатів, які отримали хабар у 100 тисяч доларів, ймовірно, для самого Вовка.