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Высший антикоррупционный суд избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения. Прокуратура просила содержание под стражей с альтернативой залога в размере 120 миллионов гривен.
Украинский парламент получил нового спикера. После отставки Дмитрия Разумкова кресло председателя Верховной Рады занял Руслан Стефанчук. Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и терроризме. Дело касается угля, который он покупал у боевиков Донбасса.
Источник:24 канал
Высший антикоррупционный суд избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения. Прокуратура просила содержание под стражей с альтернативой залога в размере 120 миллионов гривен.