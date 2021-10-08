Український парламент отримав нового спікера. Після відставки Дмитра Разумкова крісло голови Верховної Ради зайняв Руслан Стефанчук. Віктору Медведчуку оголосили нову підозру у державній зраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке він купував у бойовиків Донбасу.