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В Украине 1 июля 2021 года заработал рынок земли. Хотя развивается он пока вяло, специалисты убеждены – это было предсказуемо и скоро ситуация изменится. Цена на землю уже выросла в среднем в 3 – 4 раза.