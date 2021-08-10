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Джерело:24 канал
В Україні 1 липня 2021 року запрацював ринок землі. Хоч розвивається він поки мляво, фахівці переконані, це було передбачувано і скоро ситуація зміниться. Ціна на землю вже зросла в середньому у 3 – 4 рази.