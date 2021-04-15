В выпуске "О главном" за 15 апреля США ввели новые санкции против России за вмешательство Кремля в президентские выборы в стране. Владимир Зеленский во Франции проведет переговоры с Эммануэлем Макроном, к которым через видеосвязь присоединится Ангела Меркель.

Также в выпуске: Джозеф Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за России. Он заявил, что действия Кремля представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов Америки. Полный выпуск программы "О главном": смотрите видео