У випуску "Про головне" за 15 квітня – США ввели нові санкції проти Росії через втручання Кремля у президентські вибори в країні. Володимир Зеленський у Франції проведе переговори з Еммануелем Макроном, до яких через відеозв'язок долучиться Ангела Меркель.

Також у випуску: Джозеф Байден оголосив у США режим надзвичайної ситуації через Росію. Він заявив, що дії Кремля становлять нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів Америки. Повний випуск програми "Про головне": дивіться відео