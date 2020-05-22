О главном: Новый транш от МВФ. Ситуация с транспортом в городах Украины
В выпуске программы "О главном" за 22 мая – первый транш от МВФ в рамках программы stand-by Украина может получить уже до конца мая. Он может составить почти 2 миллиарда долларов. В Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Поэтому заработает городской, пригородный и внутриобластной транспорт. Какова ситуация в городах страны – выясняли журналисты 24 канала.
Также в программе "О главном" на 24 канала:
22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Однако 12 областей на сегодня не соответствуют требованиям по ослаблению ограничений.
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