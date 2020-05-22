Про головне: Новий транш від МВФ. Ситуація з транспортом в містах України
У випуску програми "Про головне" за 22 травня – перший транш від МВФ в рамках програми standby Україна має отримати вже до кінця травня. Він може скласти майже 2 мільярди доларів. В Україні стартував другий етап послаблення карантину. Відтак запрацює міський, приміський та внутрішньообласний транспорт. Яка ситуація у містах країни – з'ясовували журналісти 24 каналу.
Також у програмі "Про головне" на 24 каналі:
22 травня в Україні стартував другий етап послаблення карантину. Проте 12 областей на сьогодні не відповідають критеріям щодо послаблення обмежень.
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